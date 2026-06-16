Звезды «Счастливы вместе» Бочкарева и Логинов встретились спустя 20 лет после выхода первого сезона сериала

Звезды культового ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и Виктор Логинов встретились спустя 20 лет после выхода первого сезона сериала, сообщает Super. Актеры сделали совместное фото на фестивале «Евразия-Кинофест», который проходил в Сочи. Снимок мгновенно разлетелся по социальным сетям и вызвал бурю эмоций у поклонников.

Бочкарева подписала публикацию словами радости от встречи и теплых воспоминаний.

«Как же мы рады были увидеться! Столько воспоминаний нахлынуло», — отметила она.

Поклонники в комментариях тут же принялись благодарить звезд за счастливое детство, проведенное вместе с их любимыми персонажами — Дашей и Геной Букиными. Многие шутили, что на фото супруги Букины выглядят как миллионеры из параллельной вселенной, настолько изменился их образ за два десятилетия.

Напомним, что сериал «Счастливы вместе» выходил на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 годы и собрал огромную аудиторию. Он стал одним из самых популярных ситкомов на российском телевидении. Помимо Бочкаревой и Логинова, в сериале снимались Александр Якин, Дарья Сагалова и многие другие актеры.

Ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала, как в 20 лет сыграла 45-летнюю Дашу Букину.