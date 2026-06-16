Роковой заряд: что известно про взрыв, уничтоживший смену горняков в шахте «Зимника»

Горные выработки шахты «Зиминка» 16 июня 2003 года в Прокопьевске сотряс мощнейший взрыв метановоздушной смеси. Авария, произошедшая во время подготовки очистного забоя, унесла жизни 12 человек и оставила глубокий шрам в истории угледобычи Кузбасса. Расследование показало: трагедия стала фатальным стечением ошибок в вентиляции и нарушения технологии, когда спасительный уголь превратился в орудие убийцы. Подробности об этой трагедии прошлого публикует «ФедералПресс» .

Предприятие-долгожитель с опасным характером

Шахта «Зиминка» вела свою летопись с 1932 года, считаясь ветераном угольной отрасли региона. К началу нулевых предприятие пережило масштабную реконструкцию конца 1950-х, после которой основные силы были брошены на отработку горизонта +40 метров. Недра на глубине около 260 метров хранили пласты разной калибровки — от тонких прослоек до гигантских залежей толщиной до 20 метров. Однако статус опасного объекта по внезапным выбросам газа и угля делал каждую смену лотереей. На тот момент под землей ежедневно рисковали более 1,6 тысячи горняков.

Момент катастрофы: ад в очистном забое

Роковой день не предвещал беды. Днем 16 июня бригада из 22 человек вела подготовку забоя на пластах III и IV Внутренних. Вместо угля воздух вскрыл смертельную ловушку — критическое скопление метана. Взрывная волна, словно гигантский кулак, обрушила породу в мгновение ока. Одиннадцать рабочих погибли на месте, не успев осознать произошедшее.

Ударная стихия разметала людей по выработкам. Шестерым счастливчикам удалось выбраться на поверхность, но двое из них были настолько изувечены, что врачи боролись за их жизни в реанимации. Еще четверо шахтеров оказались в каменном мешке: обвал наглухо отрезал им путь к выходу, оставив лишь тонкую надежду на спасение.

48 часов под гнетом камня

Спасательная операция переросла в настоящую битву со стихией. Горноспасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных выбросов газа, пробиваясь к заблокированным коллегам кружными путями через соседние штреки. Каждые полчаса специалисты замеряли концентрацию метана, понимая, что любая искра может стать последней.

Лишь через полтора суток непрерывной работы инженеры нашли техническое решение: они прорубили дополнительную вертикальную выработку с другого горизонта. Этот рискованный маневр позволил добраться до живых и вытащить всех четверых на свет. Но радость спасения омрачила новая находка — в тот же день из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего, доведя общий счет жертв до 12.

Вердикт экспертов: цепь фатальных просчетов

Комиссия Госгортехнадзора вынесла жесткий приговор обстоятельствам. Главный виновник — метан, которому позволили накопиться до взрывоопасной концентрации из-за банальной нехватки воздуха. Система вентиляции на аварийном участке просто «захлебнулась», не справившись с объемом газа.

Однако «спусковым крючком» стали именно взрывные работы, которые вели по восстановлению углеспускной скважины. Тепловой импульс от заряда детонировал газовое облако. Вдобавок проверяющие вскрыли грубейшие отступления от технологических карт при вскрытии выемочного поля. Прокопьевско-Киселевское месторождение требовало иного подхода, но им пренебрегли ради сиюминутной выгоды.

Оргвыводы и цена халатности

После изучения всех обстоятельств трагедии надзорные органы не ограничились рекомендациями. Руководство шахты понесло суровое наказание: свои кресла лишились несколько ключевых управленцев. В опалу попал даже генеральный директор Евгений Пантелеев, чья карьера рухнула вместе с забоем. Власти потребовали тотального пересмотра систем безопасности на всех опасных объектах, но для двенадцати семей это уже не имело значения.

Стоит отметить, что «Зиминка» была не просто старой шахтой, а своеобразным рекордсменом по сложности геологии. Разрабатываемые здесь пласты имели свойство «стрелять» — внезапно выбрасывать уголь и газ с огромной силой. Интересно, что аналогичная проблема преследовала все предприятия Прокопьевско-Киселевского района, и именно опыт аварии на «Зимнике» подтолкнул ученых к разработке новых методов дегазации, которые сегодня применяются на большинстве глубоких шахт Кузбасса. Однако в 2003 году этот научный опыт только предстояло внедрить ценой человеческих жизней.