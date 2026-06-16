Шутка не к месту: психолог объяснил, что скрывается за таким поведением

Смех, когда всем грустно, шутка во время тяжелого разговора или привычное «ха-ха» в тревожном сообщении не всегда говорят о бессердечии. Как пишет Parade со ссылкой на психолога Ванессу Пилкингтон, юмор нередко становится способом справиться с напряжением, страхом или неловкостью.

Специалист назвала семь черт, которые могут быть свойственны таким людям.

Они регулируют эмоции юмором. Шутка помогает немного отдалиться от страха, горя или стыда.

Им трудно показывать уязвимость. Смех становится щитом от слез и откровенных разговоров.

Они чувствуют напряжение в компании. Некоторые шутят из желания разрядить обстановку, хотя момент может оказаться неудачным.

Они быстро соображают под давлением. Придумать остроумный ответ бывает проще, чем прожить тяжелое чувство.

Они боятся потерять контроль. Юмор помогает не расплакаться, не закричать и не впасть в панику.

За этим могут стоять тревога, хронический стресс или пережитая травма. Улыбка иногда превращается в выученный способ защиты.

Они могут быть очень эмпатичными. Чужие эмоции ощущаются слишком остро, и шутка немного снижает их тяжесть.

Проблема начинается, когда юмор мешает честному разговору или заставляет другого человека чувствовать, что его боль обесценили. Пилкингтон советует перед шуткой сделать паузу, не бояться молчания и при необходимости прямо сказать о своих чувствах. Если шутка ранила собеседника, лучше извиниться, а повторяющийся сценарий обсудить с психологом.