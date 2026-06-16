Шутка не к месту: психолог объяснил, что скрывается за таким поведением
Parade: психолог Пилкингтон назвала семь черт любителей неуместных шуток
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Смех, когда всем грустно, шутка во время тяжелого разговора или привычное «ха-ха» в тревожном сообщении не всегда говорят о бессердечии. Как пишет Parade со ссылкой на психолога Ванессу Пилкингтон, юмор нередко становится способом справиться с напряжением, страхом или неловкостью.
Специалист назвала семь черт, которые могут быть свойственны таким людям.
- Они регулируют эмоции юмором. Шутка помогает немного отдалиться от страха, горя или стыда.
- Им трудно показывать уязвимость. Смех становится щитом от слез и откровенных разговоров.
- Они чувствуют напряжение в компании. Некоторые шутят из желания разрядить обстановку, хотя момент может оказаться неудачным.
- Они быстро соображают под давлением. Придумать остроумный ответ бывает проще, чем прожить тяжелое чувство.
- Они боятся потерять контроль. Юмор помогает не расплакаться, не закричать и не впасть в панику.
- За этим могут стоять тревога, хронический стресс или пережитая травма. Улыбка иногда превращается в выученный способ защиты.
- Они могут быть очень эмпатичными. Чужие эмоции ощущаются слишком остро, и шутка немного снижает их тяжесть.
Проблема начинается, когда юмор мешает честному разговору или заставляет другого человека чувствовать, что его боль обесценили. Пилкингтон советует перед шуткой сделать паузу, не бояться молчания и при необходимости прямо сказать о своих чувствах. Если шутка ранила собеседника, лучше извиниться, а повторяющийся сценарий обсудить с психологом.