Вернуть владельцу или отдать полиции? Юрист объяснил, как правильно поступать с находками за границей

Ирина (имя изменено, — прим. ред.) из Подмосковья отдыхала с дочкой на китайском пляже, когда нашли телефон, прикопанный в песке. Спасателей не было, полиции — тоже, а объясняться по-китайски или по-английски россиянкам было трудно. Они забрали находку в отель и через ресепшн связалась с хозяином, вернув телефон. Адвокат Сергей Жорин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как правильно поступать с находками за границей, чтобы не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию.

Жительница Московской области Ирина столкнулась с нестандартной ситуацией на отдыхе в Китае. Ее дочка нашла на пляже телефон, лежащий в песке.

«Спасателей нет, полиции нет. Никто нас не понимает, потому что все говорят по-китайски и по-английски. Объяснить про телефон мы точно бы не смогли», — рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Женщина опасалась отдавать телефон случайным прохожим и решила забрать его в отель. На ресепшне сотрудники развели руками, и тогда Ирина настояла, чтобы они набрали хозяину телефона. Так устройство вернулось к владельцу.

«Мы приняли решение взять его в отель. Посмотрели предварительно, что везде очень много камер. Мы его подняли не для того, чтобы похитить, и долго искали, кому отдать», — отметила женщина.

Что говорит закон

Адвокат Сергей Жорин пояснил, что единого международного порядка обращения с находками не существует — применяются законы той страны, где вещь обнаружена.

«Юридически наиболее безопасно не присваивать и не использовать находку, а незамедлительно передать ее администрации места, где она обнаружена, транспортному оператору, официальной службе Lost and Found (бюро находок, — прим. ред.) либо местной полиции», — посоветовал эксперт.

Как быть, если не знаешь языка

Туристу, который не говорит на местном языке, Жорин порекомендовал использовать переводчик в телефоне и показать фразу: «I found this item here and would like to hand it over. Please give me a receipt or reference number» («Я нашел эту вещь и хочу отдать ее. Пожалуйста, предоставьте мне квитанцию или номер для учета», — перевод с англ.). При передаче ценной вещи желательно получить расписку или регистрационный номер обращения, уточнил юрист.

Что нельзя делать с находкой

Адвокат предупредил: подозрительные, опасные или предположительно связанные с преступлением предметы нельзя осматривать и переносить. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы (в Европе — 112). Для обычной находки можно использовать неэкстренный канал полиции или бюро находок.

Поможет ли консульство

Российское консульство не принимает чужое имущество на хранение и не заменяет местные органы. Однако при затруднениях оно может предоставить справочную помощь, в том числе сообщить контакты компетентных местных служб, отметил эксперт.

Ирина поступила интуитивно правильно: зафиксировала факт находки через отель, не пыталась присвоить телефон и вернула его владельцу. Единственное, чего ей не хватило, — подтверждения передачи (расписки или регистрационного номера), заключил юрист.