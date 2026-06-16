«Враг хитер и коварен»: Картаполов заявил, что дополнительная защита Москвы не нужна
Картаполов: дополнительная защита Москвы не нужна
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительные меры для защиты Москвы после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) не требуются. Свое мнение парламентарий высказал в беседе с НСН.
Депутат подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны является лучшей в мире. Тот факт, что иногда вражеские дроны все же достигают цели, он назвал «издержками», объяснив это хитростью и коварством противника. Картаполов отметил, что Украина постоянно применяет новые способы и ищет новые возможности для атак. По его словам, единственный способ прекратить такие инциденты — скорейшее завершение специальной военной операции победой.
Картаполов не уточнил, какие именно меры уже приняты для защиты столицы, и не стал комментировать детали атаки на МНПЗ.
Ранее Собянин сообщил о нейтрализации пяти дронов над столицей.