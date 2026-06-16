В Балашихе взяли на контроль инцидент с наездом электросамоката на ребенка

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда электросамоката, инцидент произошел днем 11 июня на детской площадке на улице Пролетарская микрорайона Железнодорожный. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Водитель арендованного электрического самоката наехал на мальчика 2020 года рождения, после чего покинул место происшествия. Пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиблено-рваной раны и подкожной гематомы левой лобной области головы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Личность водителя электросамоката удалось установить, городская прокуратура контролирует привлечение нарушителя к ответственности и рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью малолетнего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.