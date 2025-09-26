ИИ-переводчики и таланты: спрогнозированы главные тренды медиаиндустрии до 2035 года

Ключевой задачей медиаиндустрии на ближайшие годы станет глубокая интеграция технологий и поддержка талантов для создания многоплатформенного контента. Такой прогноз на дискуссии «Медиаиндустрия 2025-2035: новый интерфейс по связям с реальностью» в рамках Российской креативной недели представил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

По мнению спикера, будущее за бесшовным присутствием контента там, где удобно аудитории — от умных колонок до смарт-часов и карплея.

«Та же умная колонка прекрасно зачитывает новости, статьи, проигрывает музыку. Это и есть наше прекрасное будущее. И отсюда главная наша задача — сделать приличный контент и обеспечить его наличие там, где аудитории будет удобно», — отметил Медников.

Идею мультиплатформенности развил CEO RTVI Дмитрий Сурьянинов, заявив, что для выживания медиа должны присутствовать везде: от соцсетей до онлайн-платформ. Но главным трендом следующего десятилетия он назвал мультиязычность, которую обеспечат технологии искусственного интеллекта.

Практический взгляд на трансформацию представил и главный продюсер холдинга «Москва Медиа» Дмитрий Грачев. Он констатировал, что традиционные форматы вроде эфирного телевидения работают неэффективно, и раскрыл стратегию канала «Москва 24», который стал продакшеном для соцсетей. По его словам, канал заточил видеоконтент, съемки, концепцию так, чтобы говорить с пользователем на понятном ему языке.

Эксперты сошлись во мнении, что успех в новой медиареальности будет зависеть от способности создавать качественный контент, опираясь на интересы аудитории и используя технологические возможности.