ИИ против России: Путин считает искусственный интеллект угрозой национального масштаба

Как заявил российский лидер в ходе диалога с работниками атомной промышленности, такие прорывные сферы, как генная инженерия и другие высокотехнологичные области, основанные на AI, напрямую влияют на экономическую эффективность государства. В свою очередь, это определяет и уровень его национальной безопасности.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.