ИИ против России: Путин считает искусственный интеллект угрозой национального масштаба
Путин : искусственный интеллект – один из вызовов современности
Владимир Путин обозначил развитие искусственного интеллекта в числе ключевых задач, стоящих перед мировым сообществом в современную эпоху.
Как заявил российский лидер в ходе диалога с работниками атомной промышленности, такие прорывные сферы, как генная инженерия и другие высокотехнологичные области, основанные на AI, напрямую влияют на экономическую эффективность государства. В свою очередь, это определяет и уровень его национальной безопасности.
