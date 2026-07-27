Стало известно о планах Лерчек выехать за границу

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания, планировала выехать из России в Белград. Целью поездки была вакцинация для восстановления организма после завершения курса химиотерапии. Как сообщает источник ТАСС, в Сербию также должен был приехать врач из Германии, чтобы провести процедуру.

Защита Лерчек подтвердила информацию о планируемой поездке, однако от дальнейших комментариев отказалась. Адвокаты блогера заявили, что она строго соблюдала все ранее наложенные запреты и не нарушала меру пресечения.

Напомним, в марте 2026 года у Чекалиной обнаружили четвертую стадию рака желудка, она легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с нее сняли домашний арест, оставив запрет определенных действий.

Ситуация осложнилась после того, как 13 июля телеграм-канал «112» сообщил, что Лерчек приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. Причиной пересмотра стали активная светская жизнь и частые тренировки блогера, а также поступившие в прокуратуру просьбы проверить ее диагноз.

Защита заявляла, что повторное обследование подтвердило наличие болезни, но прокуратура усомнилась в тяжести заболевания и обратилась в суд для проведения дополнительной экспертизы.

Ранее адвокат Валерии Чекалиной опроверг запрет на выезд блогерши из Москвы.