Перестройка иммунитета: российские ученые нашли новый способ борьбы с меланомой

Российские исследователи совместно с коллегами из Японии и Вьетнама разработали новую стратегию борьбы с меланомой — одной из самых агрессивных форм рака кожи. Вместо прямой атаки на опухоль ученые предложили «перепрограммировать» иммунные клетки макрофаги, которые под влиянием новообразования перестают бороться с болезнью и начинают помогать ей. Подробности — в материале редакции Наука Mail .

Почему меланома так опасна

Меланома занимает особое место среди онкологических заболеваний кожи. На ранних стадиях она поддается лечению, но при поздней диагностике пациентам назначают иммунотерапию, которая активирует собственную защитную систему организма. Проблема в том, что со временем опухоль становится устойчивой к такому воздействию и перестает отвечать на лечение.

Причина кроется в микроокружении опухоли. Растущая меланома меняет его так, чтобы избегать иммунного надзора. Ключевую роль в этом процессе играют макрофаги — клетки, которые в норме уничтожают патогены и поврежденные ткани. Опухоль «переманивает» их на свою сторону, превращая из защитников в помощников.

Как вернуть клетки на сторону добра

Ученые сосредоточились на задаче вернуть макрофагам их первоначальную функцию. Известно, что эти клетки существуют в двух основных состояниях. М1-макрофаги активно участвуют в воспалении и уничтожают опухолевые клетки. М2-макрофаги отвечают за восстановление тканей — именно их рак использует для своей защиты.

Исследователи применили комбинацию двух молекулярных сигналов. Первый — интерферон-γ, ключевой регулятор иммунного ответа. Второй — синтетические фрагменты бактериальной ДНК (CpG-ДНК), которые имитируют инфекцию и заставляют иммунитет активироваться. Эксперименты показали: совместное применение этих веществ работает значительно эффективнее, чем каждый из них по отдельности.

Результаты на моделях и перспективы

Анализ активности генов с помощью метода CAGE подтвердил: после обработки макрофаги запускали провоспалительные программы и сохраняли противоопухолевую активность как минимум десять дней.

На мышах с агрессивной меланомой комбинированная терапия замедлила рост опухоли в 2,5 раза, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 20 до 40 дней. При этом серьезных побочных эффектов не зафиксировали — лишь небольшое повышение печеночных ферментов без значимого влияния на общее состояние.

Научный сотрудник центра LIFT Руслан Девятияров, один из авторов работы, пояснил: «Мы показали, что сочетание интерферона-γ и синтетических фрагментов ДНК способно надолго переключать макрофаги в противоопухолевое состояние. В перспективе этот подход может помочь использовать собственные иммунные клетки организма для борьбы с опухолями, которые плохо отвечают на существующую иммунотерапию».

Результаты опубликованы в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications. Авторы подчеркивают: пока это доклинические исследования, но сама стратегия перепрограммирования открывает новые горизонты в лечении устойчивых форм рака.