Кованый диск или подделка: эксперт раскрыл секреты маркировки

Кованые диски внешне почти неотличимы — оригинал и дешевая копия сияют одинаково. Но прочность у них разная, и понять это по фотографии невозможно. Основатель бренда Rusch Дамир Мустафин рассказал проекту Авто Mail , что скрывается за аббревиатурами на внутренней стороне диска и почему эти буквы важнее внешнего вида.

Маркировка как паспорт безопасности

Единственный честный способ отличить инженерный продукт от красивой болванки — это стандарты и испытания. Производитель может обещать что угодно, но стандарт обязывает диск пройти одинаковые для всех тесты и оставить на себе маркировку. Чаще всего на дисках встречаются четыре аббревиатуры: TÜV, JWL, VIA и SAE.

JWL — обязательный японский стандарт для легкосплавных дисков. Без него диск в Японии нельзя легально ставить на автомобиль. Стандарт проверяет прочность под нагрузкой, поведение при ударе и геометрию. Маркировка JWL наносится прямо на диск.

VIA — это независимое подтверждение того, что диск действительно прошел испытания JWL. Если JWL производитель может заявить сам, то VIA — печать третьей стороны, которая проверила образец. Это дополнительная гарантия честности.

TÜV — немецкие технические инспекции, чье заключение открывает диску дорогу на европейский рынок. Проверяется не только прочность, но и совместимость с конкретными моделями авто. Наличие TÜV-документа — спокойствие на дороге и техосмотре.

SAE J2530 — американский стандарт для кастомных и афтермаркет-дисков. Как пояснил Мустафин, это аналог японской связки JWL-VIA, задающий единые требования к испытаниям на усталость и удар.

Какие тесты скрываются за буквами

Стандарты включают несколько базовых испытаний:

Радиальная усталость — диск сотни тысяч оборотов катят под нагрузкой, имитируя пробег.

Усталость на изгиб — воспроизводят боковые нагрузки в поворотах.

Удар — по диску под углом бьют грузом, имитируя наезд на бордюр.

«Хороший диск обязан пережить тысячи километров и удары о ямы. Стандарты проверяют и то, и другое», — подчеркнул эксперт.

Как проверить на практике

Первое — найти маркировку: клейма JWL и VIA обычно выбиты с внутренней стороны. Второе — для дорогих кованых дисков стоит попросить у продавца протоколы испытаний или TÜV-заключение под конкретную модель авто.

Мустафин подчеркнул, если продавец не может показать ни маркировки, ни отчетов, а цена подозрительно низкая — то это, вероятно, реплика без реальных испытаний. По его словам, колеса это не та статья, на которой стоит экономить.

Стандарты кажутся скучными буквами, но это единственный язык, на котором диск говорит о своей безопасности. Научиться его читать — значит никогда не купить красивую, но опасную подделку.