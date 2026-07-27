Мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения спасли в Жуковской больнице

Специалисты Жуковской областной клинической больницы спасли мужчину с острым нарушением кровообращения в головном мозге. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили мужчину в возрасте 43 лет. Во время прогулки на природе он начал заваливаться на левый бок. Супруга заметила перекос лица и вызвала скорую.

Врачи выявили у пациента тромб в сосудах коры головного мозга и направили его на операцию. В ходе вмешательства мультидисциплинарная бригада медиков провела тромбоэкстракцию и тромбаспирацию из бифуркации артерии, восстановив кровоток.

После операции мужчина провел двое суток в отделении реанимации и интенсивной терапии. Затем его перевели в неврологическое отделение. На данный момент он выписан.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами планы по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.