Лондонская «королева» с браслетами за ₽4,4 млн. пожалела себя на всю Россию и нарвалась на жесткую отповедь

Бриллианты и истерика: столичная предпринимательница, давно обосновавшаяся в Лондоне, вышла в эфир с исповедью о том, как тяжело строить бизнес в России, — но зрители быстро прикинули стоимость ее аксессуаров и припомнили гостье все, не стесняясь в выражениях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Журналистка Анастасия Полетаева собрала основателей модных брендов, чтобы те поплакались на несовершенство отечественного рынка. В числе приглашенных оказалась Виктория Молдавская — владелица ювелирного дома, а по совместительству еще и бывший владелец закрытого бренда. В прямом эфире предпринимательница выдала перл: любое строительство бизнеса в России в итоге оборачивается прахом, и она якобы перестала чувствовать настроение клиентов с Патриарших прудов. Мол, не в контексте она, не понимает, что болит у богатой публики.

Слова Молдавской вызвали у зрителей приступ ярости. Под постом развернулась настоящая баталия: комментаторы обвинили даму в лицемерии и оторванности от реальности. Особый резонанс вызвал внешний вид самой бизнесвумен — на левой руке красовались браслеты, общая стоимость которых, по подсчетам пользователей, перевалила за €50 тыс., что в пересчете почти ₽4,4 млн. На фоне средней зарплаты по стране в ₽50 тыс. такая роскошь выглядела как насмешка над теми, кому она предлагает сочувствовать.



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