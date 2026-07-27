Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства зоны отдыха в Ивантеевке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Пушкинский округ проверил ход благоустройства зоны отдыха у реки Учи в Ивантеевке. Работы ведутся с декабря и будут завершены до конца лета.

«Наша задача — везде создавать такие места притяжения, где люди могут общаться, безопасно гулять, заниматься спортом. Зимой это лыжня, летом — велосипеды, самокаты. Обязательно соблюдаем все стандарты: это и видеонаблюдение, и работающие туалеты, и качественная уборка территории. Благоустройство — большая комплексная программа, которую мы реализуем вместе с жителями», — подчеркнул губернатор.

На территории набережной проложили пешеходные дорожки, обустроили детские и спортивные площадки. Скоро построят амфитеатр и смотровые площадки, установят скамейки и беседки, реконструируют пешеходный мост, проведут озеленение, оборудуют освещение и видеонаблюдение.

По словам начальника участка компании-подрядчика Антона Коржа, активная фаза благоустройства началась в апреле. За четыре месяца преобразили территорию площадью около 5 га. Сейчас степень готовности объекта составляет порядка 80%.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

«По сути, мы создавали парк с нуля, ведь раньше здесь был заброшенный пустырь, где жители устраивали стихийные пикники. Мы полностью изменили планировку: проложили дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, сделали асфальтированные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Парк довольно протяженный — около 700 м в длину и до 200 м в ширину. Столкнулись со сложностями из-за обилия подземных коммуникаций, но успешно со всем справились», — рассказал он.

В этом году в Пушкинском округе обновят мемориальный сквер «Журавли» и пешеходную зону на улице Дзержинского в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец в Пушкино.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства набережной пруда «Москвич» в Лобне.