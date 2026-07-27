Зевок в подарок: кот из Мытищ стал зарабатывать на долгом сне

В Мытищах кот ТимОфий из микрорайона имени Г. Т. Шитикова начал зарабатывать на своем главном таланте — сне. Хозяин разместил объявление на популярном сервисе: пушистый специалист готов отдыхать за клиентов по цене ₽500 в час. За 14 лет жизни у него накопился огромный опыт в этом деле, и теперь этот ресурс решено монетизировать, рассказал REGIONS владелец животного Игорь Волков.

Кот с говорящим именем ТимОфий предлагает услугу сна на заказ. В объявлении он представлен как профессионал с опытом работы 10 лет и более. Минимальный заказ — три часа, можно выбрать дневную смену или ночную подработку. По окончании клиент получает фотоотчет о проделанной работе.

«Заказы были, кто-то в шутку, а кто-то серьезно настроен. Коту почти 14 лет. Обычно он не всегда спит, ведет еще свою кошачью жизнь, ходит в лоток, ест, играется, бегает, попрошайничает. Такую услугу решил предложить потому что я работаю, а он бездельничает всю жизнь. При этом у него есть профессиональный навык спать и есть время для этого, получается, это ресурс, который можно конвертировать в деньги», — рассказал Игорь.

Условия и бонусы

Рабочий день пушистого сотрудника ограничен: максимальный заказ — 23 часа в сутки. Один час из них обязателен для технического перерыва: поесть, поиграть и посетить лоток.

В тариф входит дополнительный бонус — один зевок кота в подарок. Для постоянных клиентов предусмотрен абонемент на месяц и подарочные сертификаты. Доставка по России не осуществляется, но оплатить услугу можно на расчетный счет кота.