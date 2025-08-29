В России введут обязательный учет домашних животных с помощью микрочипов

Правительство РФ поручило разработать законопроект об обязательном учете домашних животных до мая 2026 года. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

Документ предусматривает введение единой системы идентификации питомцев с использованием микрочипов, татуированных клейм или других методов мечения. Общественница подчеркнула, что учет будет осуществляться через государственную ветеринарную систему.

«Конкретная реализация мечения предполагается в различных вариантах: татуированное клеймо, электронная радиочастотная метка-транспондер — микрочип и тому подобное», — рассказала Шаройкина.

Она также подчеркнула, что угрозы массового выброса животных в связи с появлением новых правил нет, так как большинство владельцев ответственно относятся к своим питомцам.

Точные механизмы работы системы пока не определены. Эксперт подчеркнула, что успех инициативы зависит от удобства процедуры для граждан и продуманности мер контроля. Опыт других стран показывает, что чипизация помогает снизить количество бездомных животных и упростить поиск потерявшихся питомцев.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на здоровье своих питомцев.