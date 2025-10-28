Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как будут курсировать автобусы и электропоезда региона в период длинных выходных в ноябре.

1 ноября автобусы будут курсировать в соответствии с расписанием понедельника. 2 и 3 ноября они будут ходить по расписанию субботы. 4 ноября — по расписанию воскресенья.

Пригородные электропоезда в первый день ноября будут курсировать по расписанию пятницы. 2 и 3 ноября будет действовать расписание субботы, 4 ноября — расписание воскресенья, 5 ноября — понедельника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями региона вопросы безопасности жителей в праздники.