Успей подать заявку до 1 августа: как вступить в отряд БАРС-Москва и получать 220 тысяч рублей

Минобороны России объявило о приеме добровольцев в подразделение «БАРС-Москва», основной задачей которого станет защита столичного неба от беспилотных летательных аппаратов. Заявки от граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет принимаются до 1 августа 2026 года.

Министерство обороны России приступило к набору добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва», основной миссией которого является обеспечение безопасности воздушного пространства столичного региона. Деятельность отряда направлена на нейтрализацию вражеских БПЛА с помощью передовых технических средств. Важно подчеркнуть, что служба в данном формировании не предполагает участия в зоне проведения специальной военной операции, а контракт заключается сроком на один год. Для граждан призывного возраста служба в этом подразделении официально приравнивается к прохождению срочной армейской службы.

Прием кандидатов открыт до 1 августа 2026 года, однако количество мест ограничено. К участию приглашаются мужчины — граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет, обладающие категорией годности к службе А, Б или В, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования. При этом место постоянной регистрации или фактического проживания значения не имеет. Приоритет при зачислении отдается кандидатам, имеющим техническое образование, навыки пилотирования беспилотников или опыт военной службы. К службе не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, страдающие от зависимостей, а также граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулез и гепатиты.

Все прошедшие отбор добровольцы проходят бесплатное 30-дневное обучение работе с комплексами перехвата БПЛА на базах в Москве или Московской области. На период подготовки бойцам сохраняется полное денежное довольствие: рядовой состав получает от 220 000 рублей, а командный — от 300 000 рублей в месяц. Семьям участников отряда гарантирован расширенный пакет социальных льгот и государственной поддержки, охватывающий вопросы образования, здравоохранения, помощи в трудоустройстве, а также юридическое и психологическое сопровождение.

Контактная информация:

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