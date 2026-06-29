Дети больше не мечтают стать космонавтами: соцсети переписали планы на будущее

Шесть из десяти подростков хотят стать блогерами или выбирают будущую профессию под влиянием соцсетей. Некоторые младшие школьники вместо названия работы просто рисуют логотипы видеохостингов, например TikTok, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование профессора Висконсинского университета Мэттью Симоно.

С 2021 года ученые изучают карьерные планы детей в США, а с 2024-го — и в Норвегии. В последнем этапе участвовали 80 детей от семи до 11 лет, 140 американских подростков и более 60 норвежских школьников.

Младшие участники часто называли блогеров знаменитыми и богатыми. Среди других популярных ответов оказались футболист, музыкант, актер и принцесса. Подростки чаще выбирали традиционные профессии — инженера, учителя, электрика или сварщика, — но и на них заметно влиял увиденный в интернете контент.

Иногда влияние было полезным: один ребенок из глубинки заинтересовался профессией морского биолога благодаря соцсетям, хотя ближайший океан находился более чем в 2 тыс. км.

Однако ученые предупреждают, что мечты о легкой славе могут привести к разочарованию: более половины американских создателей контента зарабатывают менее 15 тыс. долларов в год.

По мнению Симоно, школьные программы профориентации устарели и проигрывают соцсетям. Детям следует объяснять не только преимущества новых профессий, но и реальные доходы, риски и необходимые навыки.