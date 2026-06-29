Первую партию тракторов для обслуживания футбольных полей направили восьми округам Подмосковья
Округам Подмосковья передали тракторы для искусственных футбольных полей
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
Первую партию тракторов для обслуживания искусственных футбольных полей направили восьми округам Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Технику получили Дмитров, Клин, Сергиев Посад, Пушкино, Волоколамск, Руза, Луховицы, Воскресенск. Тракторы оснащены щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия.
В ближайшее время поступят ратраки. Это специализированные снегоуплотнительные машины для подготовки и содержания лыжных трасс. Технику передадут Одинцово и Дубне.
Передача техники для спортивных объектов продолжится в 2027–2028 годах.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве после капремонта.