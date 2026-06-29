Первую партию тракторов для обслуживания футбольных полей направили восьми округам Подмосковья

Первую партию тракторов для обслуживания искусственных футбольных полей направили восьми округам Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Технику получили Дмитров, Клин, Сергиев Посад, Пушкино, Волоколамск, Руза, Луховицы, Воскресенск. Тракторы оснащены щетками для очистки поверхности, разбрасывателями для равномерного распределения резиновой крошки, мусороподборщиками и разуплотнителями для восстановления упругости покрытия.

В ближайшее время поступят ратраки. Это специализированные снегоуплотнительные машины для подготовки и содержания лыжных трасс. Технику передадут Одинцово и Дубне.

Передача техники для спортивных объектов продолжится в 2027–2028 годах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве после капремонта.