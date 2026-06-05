«ИИ заберет рутину, но не работу»: министр Котяков объяснил, как технологии изменят труд
Министр Котяков: ИИ не вытеснит профессии, но изменит их содержание
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума в комментарии корреспонденту «Ленты.ру» оценил перспективы влияния искусственного интеллекта на рынок труда.
По его словам, оперативного вытеснения каких-либо профессий ждать не стоит, однако технологии уже сейчас берут на себя часть рутинных задач, и в перспективе содержание многих профессий может измениться именно за счет передачи таких функций ИИ.
«За счет этого мы можем менять внутреннее содержание профессий и наращивать производительность труда, так как выполнением некоторых рутинных операций займется искусственный интеллект», — сказал Котяков.