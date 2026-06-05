«ИИ заберет рутину, но не работу»: министр Котяков объяснил, как технологии изменят труд

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума в комментарии корреспонденту « Ленты.ру » оценил перспективы влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

По его словам, оперативного вытеснения каких-либо профессий ждать не стоит, однако технологии уже сейчас берут на себя часть рутинных задач, и в перспективе содержание многих профессий может измениться именно за счет передачи таких функций ИИ.