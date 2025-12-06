Иисус с магнитофоном и овцами: мексиканский бар в Крыму оштрафовали за оскорбление чувств верующих

В Симферополе суд вынес решение о привлечении к административной ответственности владельца бара El Pastor («Пастух»), оформленного в мексиканском стиле, сообщил портал vesti92.ru.

Предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. руб. по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающейся осквернения предметов религиозного почитания или символов.

Основанием для наказания послужили элементы интерьера заведения. В ходе проверки выявили изображения черепа, а также фигуры Иисуса Христа с магнитофоном на плече.

Привлеченные к разбирательству эксперты-религиоведы дали заключение, что подобные изображения являются оскорбительными для православных верующих и нарушают установленные нормы.

Сам владелец бара в судебном заседании объяснил, что не имел намерения никого оскорблять. Он подчеркнул, что использованная символика характерна для культурной традиции Латинской Америки (в частности, для праздника «День мертвых»), где она воспринимается совершенно иначе.

Суд не принял эти доводы во внимание, признал предпринимателя виновным и назначил максимальный штраф в рамках рассматриваемой статьи.

Ранее сообщалось, что изображение храма Василия Блаженного на рулоне туалетной бумаги привлекло внимание Генпрокуратуры РФ.