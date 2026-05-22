Июльский зной сменится ливнями и грозами: Позднякова предупредила москвичей о резком переломе погоды к концу недели

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что к концу рабочей недели погода в Москве совершит крутой разворот. На смену почти июльскому теплу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ненастье.

По ее словам, в первую половину дня воздух в столице еще прогреется до тридцатиградусной отметки, однако затем в регион ворвется холодный фронт. Под его действием начнутся ливни, дожди и грозы, не исключен и град. В самой Москве осадки будут относительно щадящими, а вот на севере области ожидаются проливные дожди. Резкая смена погоды произойдет после шести часов вечера.

В ночь на субботу, 23 мая, сохранятся кратковременные дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду. Температура опустится до плюс 16–18 градусов, а днем поднимется до 23–25 градусов. Затем атмосферный фронт уйдет. В воскресенье, 24-го числа, ночью ожидается около 14–16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22–24 градусов.