Икона на спине святотатство: топ недопустимых вещей для православных христиан

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с информационным агентством прокомментировал растущую популярность одежды с православной символикой. По его словам, вопрос о ношении вещей с изображением икон или священных надписей возникает все чаще, особенно среди молодежи, пишет rt.

Эксперт отметил, что подобный тренд свидетельствует о том, что вера становится частью повседневной жизни, а люди хотят открыто заявлять о своей принадлежности к православию. Однако, предупредил он, здесь легко переступить грань между благочестием и кощунством, поэтому ситуация требует серьезного и вдумчивого отношения.

Иванов подчеркнул, что икона представляет собой не просто рисунок или элемент дизайна, а священное изображение, перед которым возносят молитвы. Нанося его на предмет гардероба, человек берет на себя огромную ответственность. Недопустимо ходить в худи с иконой на спине, сидеть на этом изображении или отправлять его в грязную стирку. По словам эксперта, подобное использование святыни граничит с поруганием. Если человек решается носить такую одежду, образ должен располагаться на груди — подобно нательному кресту, а сама вещь должна эксплуатироваться с особым вниманием и благоговением.

Иначе обстоит дело с надписями, например «Христос Воскресе» и «Воистину Воскресе». Иванов пояснил, что это не изображение, а священное слово — пасхальное приветствие, несущее великую радость и силу исповедания веры. Носить джемпер или футболку с такой надписью допустимо, однако при этом необходимо соблюдать важные условия: подобная одежда не должна соседствовать с неподобающими изображениями или текстами, а надевая ее, человек обязан помнить, что становится для окружающих свидетелем Христовой истины. Его поведение, слова и поступки, добавил эксперт, обязаны соответствовать тому, что написано у него на груди.