Икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовую «Западной» группировки

Как сообщает RT , Владимир Путин ранее передал российским военным иконический образ для причастия. Сейчас он уже доставлен на передовые позиции, о чем также поделились в Министерстве обороны.

«Спас Нерукотворный» доставили для причастия. Уточняется, что его уже провели с мотострелками группировки войск под названием «Запад». Согласно информации, полученной от Минобороны Российской Федерации, икону предоставил лидер страны Владимир Путин.

В ведомстве сообщается о том, что образ выступает не только символом веры. Икона побывает на каждой позиции «Западной» группировки для того, чтоб ее сплотить и объединить.

Спас Нерукотворный – икона, единственная в своем роде, где Иисус показан в качестве человека, просто имеющего лицо. На остальных иконических образах он изображается выполняющим какие-либо действия.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, вместе со своей супругой подарили храму Петра и Февронии икону «Нечаянная радость» Божией Матери.