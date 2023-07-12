Икону «Троица» на 49 лет передали в пользование РПЦ

Теперь в пользовании РПЦ икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться 49 лет. Также имеется возможность пролонгации, гласит сообщение на официальном сайте Русской православной церкви.

Данное соглашение, как следует из официальной информации, было достигнуто между Троице-Сергиевой лаврой и Третьяковской галереей. Такое решение Патриарх Кирилл назвал не иначе как «историческим событием».

Также в сообщении на сайте РЦП говорится, что икона продолжает оставаться объектом федеральной собственности по закону.