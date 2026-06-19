Икота, которая не проходит часами: невролог объяснил, когда это может быть признаком инсульта

Врач-невролог Адил Попалзай в беседе с HuffPost предупредил, что в редких случаях икота может сигнализировать об инсульте. По словам специалиста, такой симптом появляется при поражении ствола мозга и продолговатого мозга, которые регулируют диафрагмальный рефлекс.

Опасная икота, в отличие от обычной, длится часами и не прекращается самостоятельно. Кроме того, она сопровождается слабостью в одной половине тела, головокружением, сильной головной болью, тошнотой или спутанным сознанием. Как подчеркнул Попалзай, сама по себе икота почти никогда не является признаком инсульта, но в сочетании с другими симптомами становится тревожным сигналом.