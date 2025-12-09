«Икры хватит всем». Вице-премьер успокоил россиян перед Новым годом

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев в беседе с журналистами РИА Новости заверил, что проблем с доступностью красной икры в преддверии главных зимних праздников не ожидается.

На вопрос о достаточности поставок деликатеса он дал однозначный ответ: «В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем».

Эти заявления перекликаются с более ранними прогнозами профильного ведомства. Еще в сентябре руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также обещал, что граждане не столкнутся с дефицитом красной икры в праздничный сезон. Более того, чиновник допустил возможное снижение цен на этот продукт. Такой оптимистичный прогноз он связал с успешными результатами нынешней путины, которые могут привести к увеличению предложения и, как следствие, к удешевлению не только икры, но и красной рыбы к концу года.

Таким образом, в правительстве формируют позитивные ожидания, делая акцент на стабильности поставок и потенциально благоприятной ценовой динамике для потребителей.

