Илия II между жизнью и смертью: консилиум признал безальтернативность текущей терапии

В Тбилиси состоялся экстренный консилиум врачей в Кавказском медицинском центре, где находится тяжелобольной Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Глава Минздрава республики Михаил Сарджвеладзе после заседания сделал заявление, которое прояснило ситуацию с методами лечения 92-летнего предстоятеля.

По словам министра, собравшиеся специалисты детально проанализировали клиническую картину, оценили положительные и отрицательные тенденции в состоянии пациента и пришли к однозначному выводу: текущая тактика лечения является единственно верной, и альтернативных вариантов на данный момент не существует. Сарджвеладзе подчеркнул, что терапия проводится в полном соответствии с медицинскими протоколами.

При этом глава ведомства констатировал, что состояние патриарха далеко от стабильного и «оставляет желать лучшего». Медики делают все возможное для его улучшения, но сейчас ключевую роль играет динамика наблюдения. Как пояснил министр, это означает, что врачи не строят долгосрочных прогнозов, а принимают решения оперативно, исходя из текущих показателей. Он не исключил, что следующий консилиум может быть созван уже через несколько часов.

Директор Кавказского медицинского центра Софио Аспанидзе подтвердила, что состояние Илии II остается тяжелым. По ее словам, анализы проводятся буквально каждый час, и показатели по-прежнему требуют пристального внимания. Гемодинамика (движение крови по сосудам) существенно не изменилась, что оставляет медиков в состоянии повышенной готовности.

Напомним, Илия II был экстренно госпитализирован глубокой ночью с желудочным кровотечением. Из-за нестабильности клинических показателей врачи приняли решение ввести пациента в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас предстоятель Грузинской православной церкви находится в реанимации.

В связи с критической ситуацией местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири) обратился к духовенству и пастве с призывом усилить молитвы о здравии предстоятеля.

Кто такой Илия II: жизнь, посвященная вере

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился в 1933 году во Владикавказе, став четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Его путь к церковному служению начался рано: после школы он поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1957-м, а затем и Московскую духовную академию в 1960-м.

Монашеский постриг будущий патриарх принял в возрасте 24 лет, будучи студентом второго курса семинарии. В 1963 году он был рукоположен в епископа Батумского и Шемокмедского, а также стал ректором Мцхетской духовной семинарии, которую возглавлял почти десятилетие. В 1967-м получил кафедру в Сухуми, а спустя два года стал митрополитом.

В ноябре 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, Илия был назначен местоблюстителем патриаршего престола, а уже 23 декабря того же года избран Католикосом-Патриархом. Интронизация состоялась через два дня — 25 декабря 1977 года.

Именно с именем Илии II связано масштабное возрождение православия в Грузии, начавшееся в 1980-е годы. За десятилетия его патриаршества число епархий выросло до 42. Если в 1977 году в стране действовало всего 48 храмов, то сегодня их около тысячи. При нем были открыты Тбилисская и Гелатская духовные академии, а в столице возведен грандиозный Патриарший собор Святой Троицы — самый большой храм Грузии.