Илья Березкин: явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила 50,7%

Глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 50,78%. В голосовании приняли участие уже два миллиона восемьсот сорок девять тысяч избирателей.

По состоянию на 15:00 свои голоса в дистанционном электронном голосовании отдали уже 386 953 человек, что составляет 87% от числа заявившихся.

Березкин также подчеркнул, что голосование проходит штатно.

Ранее парламентарий Государственной Думы РФ из Подмосковья Александр Толмачев рассказал, что уже успел проголосовать. К тому же, он сделал свой выбор онлайн.