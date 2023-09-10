Илья Березкин: явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила 50,7%
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Глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье по состоянию на три часа дня составила 50,78%. В голосовании приняли участие уже два миллиона восемьсот сорок девять тысяч избирателей.
По состоянию на 15:00 свои голоса в дистанционном электронном голосовании отдали уже 386 953 человек, что составляет 87% от числа заявившихся.
Березкин также подчеркнул, что голосование проходит штатно.
Ранее парламентарий Государственной Думы РФ из Подмосковья Александр Толмачев рассказал, что уже успел проголосовать. К тому же, он сделал свой выбор онлайн.