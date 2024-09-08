Илья Березкин рассказал о голосовании содержащихся под стражей в Подмосковье

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин выступил на видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в минувшую пятницу было проведено голосование по выборам глав регионов на всех одиннадцати специальных избирательных участках в СИЗО Подмосковья.

«Проголосовали 176 избирателей, находящихся под стражей в Московской области, но зарегистрированных в иных субъектах России. Голосование прошло в штатном режиме и жалоб от избирателей не поступило, » — подвел итог Илья Березкин.

Отмечается, что в видеоконференции также приняли участие председатели избирательных комиссий других субъектов России. Темой для обсуждения стало обеспечение избирательных прав избирателей — подозреваемых и обвиняемых — в местах содержания под стражей. Также опытом проведения голосования на специальных избирательных участках поделились председатели избирательных комиссий Челябинской области и города Москвы.