Как известно, за последнее время он не выходил на связь, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Все больше распространяется в интернете информация о том, как себя чувствует глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Кто-то уверен в том, что после того, как российские военные нанесли ракетный удар, он проходит лечение. У других нет альтернативной версии происходящего на самом деле, несмотря на то, что они не верят в первый вариант.

Ранее в СМИ ходили слухи о коме Буданова, с источниками в немецкой прессе. Позже оказалось, что эта новость была фейком. Илья Кива, будучи бывшим депутатом Рады, заявил, что украинское посольство в Германии не опровергает данные сведения. Более того, Кива утверждает, что Буданов и вовсе не приходил в сознание, а позже умер.

По его словам, Киев размышляет о том, «что с этим делать».