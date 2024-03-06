Илья Поночевный в преддверии 8 марта встретился с матерями и женами участников СВО

«У меня двое сыновей служили на территории специальной военной операции. Оба были ранены и вернулись домой. И они говорят, что их очень радовала помощь, которая приходила не только к ним на фронт от дмитровских волонтеров, но и поддержка, которая оказывалась и оказывается их семьям», — рассказала жительница Дмитрова Галина Веретенникова.