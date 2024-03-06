Илья Поночевный в преддверии 8 марта встретился с матерями и женами участников СВО
Фото: [Евгений Рой]
Накануне 8 марта Илья Поночевный поздравил родственников жителей Дмитровского округа, которые проходили и проходят сейчас службу на территории СВО и рассказал о мерах поддержки.
«У меня двое сыновей служили на территории специальной военной операции. Оба были ранены и вернулись домой. И они говорят, что их очень радовала помощь, которая приходила не только к ним на фронт от дмитровских волонтеров, но и поддержка, которая оказывалась и оказывается их семьям», — рассказала жительница Дмитрова Галина Веретенникова.
Отмечается, что по поручению главы муниципалитета семьям помогают оперативно оформить бесплатное посещение детского сада для детей, а также занятий в спортивных и творческих учреждениях. Кроме того, для семей мобилизованных жителей муниципалитета при необходимости оформляются кредитные каникулы сроком на 6 месяцев в банках.
«Мы рядом и готовы помочь. Видим и понимаем беспокойство родных. Мне в социальных сетях приходят сообщения от жен и родителей мобилизованных. Каждый запрос мы отрабатываем индивидуально — поддерживаем связь с семьями. Наша задача — сделать так, чтобы все герои, кто мужественно защищает нашу Родину, и их семьи получили помощь и поддержку», — подчеркнул Поночевный.