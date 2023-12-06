Иллюминация появится почти в 50 общественных пространствах Нижнего Новгорода

Около 50 общественных мест Нижнего Новгорода украсят праздничной иллюминацией к новогодним праздникам. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что планируется украсить Канавинский, Мызинский и метромост, Нижневолжскую набережную и Гребной канал, а также парки и скверы, центральные улицы и основные магистрали.

Добавляется, что в городе будет установлено свыше трех тысяч элементов, включая свыше 200 световых перетяжек, свыше 1,7 тыс. консолей и около тысячи подвесок.

Уточняется, что уже идет работа по установке главной новогодней ели на площади Минина и Пожарского, которую планируется завершить до 10 декабря.





