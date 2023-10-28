Илон Маск напророчил Европе гражданскую войну

В одной из социальных сетей появилось видео, на котором женщина-мигрантка сжигает государственный флаг Франции. Опубликовавший эти кадры человек задался вопросом, почему же до сих пор европейские власти соглашаются принимать у себя граждан других стран, которые отказываются ассимилироваться на чужой территории. Они даже не пытаются влиться в иное для них общество, они попросту постепенно вытесняют его. На этот вопрос Маск оставил свой комментарий.

«Европа движется в сторону гражданской войны», - написал миллиардер.

По утверждениям СМИ, Евросоюз постепенно перестает обеспечивать свободу передвижения на своей территории, хотя это декларировалось как одна из главных целей при его создании. Некоторые страны устраивают на своих границах таможенные и полицейские посты, с целью ограничить въезд к себе мигрантов.