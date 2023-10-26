Илон Маск назвал дураками всех сторонников военной помощи Украине

Сакс в соцсети напомнил, что украинское правительство получило порядка 100 миллиардов долларов только от Соединенных Штатов. При этом ВСУ не только не сумели отвоевать потерянные территории, но даже потеряли новые земли. Теперь же Вашингтон утверждает, что если дать Киеву еще 60 миллиардов, то он точно одержит победу. Дэвид Сакс категорично заявил, что в подобное может поверить только дурак.

«Там полно дураков», - написал свой комментарий Маск.

Ранее известный изобретатель заявил, что мир уверенно приближается к третьей мировой войне. Эксперт Суконкин дал комментарии по этому поводу и во многом согласился с бизнесменом.