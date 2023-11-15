Илон Маск назвал Зеленского «мясником» в аудиозаписи с неустановленной подлинностью

Несмотря на это, она получила широкое распространение в интернете. В аудиодорожке человек с голосом, похожим на голос американского миллиардера, хвалит главнокомандующего ВСУ Залужного, о чем пишет KP.RU .

По словам, сказанным в записи, «Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника». Многие не только поймут, о чем идет речь, но и не смогут не согласиться с тем, что выражение звучит странно. А дело в том, что в английском языке слова Bucha (город Буча) и butcher (мясник) схожи по звучанию.

Поэтому некоторые уверены, что голос в записи сделал отсылку на кровавый фейк 2022 года, снятый киевским режимом в городе Буча. Так или иначе, реальность, о которой говорилось выше, «не соответствует действительности».

В сети спорят о подлинности аудиозаписи. И многие считают, что эти слова действительно произнес Илон Маск, поскольку он уже призывал Зеленского немедленно начать переговоры с Путиным, а также критиковал президента Украины.