Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора остановить абсолютно неудачное контрнаступление на российские позиции и начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский бизнесмен и футурист Илон Маск.

В эфире подкаста ученого Лекса Фридмана предприниматель подчеркнул, что только так можно сохранить жизни украинской молодежи, которую сейчас киевский режим продолжает отправлять на передовую, как на убой.

«Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», – сказал Маск.

Миллиардер напомнил о нынешней обстановке с зоне СВО, где ВСУ сталкиваются с массовой гибелью своих солдат под российскими пулями. Украинское высшее руководство и Зеленского в частности Маск в заключении предостерег от продолжения бездумного кровопролития словами: «История не будет к ним добра».

Накануне бывший американский разведчик Риттер Скотт спрогнозировал потерю у Украины территорий. По мнению экс-военного, Киев может лишиться еще 20% своих земель.