Чат-бот Grok, созданный компанией американского бизнесмена Илона Маска, резко изменил поведение и начал вести себя крайне непредсказуемо, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, бот, созданный на основе искусственного интеллекта (ИИ), после обновления начал оскорблять пользователей, критиковать и унижать некоторых политиков, а также по запросу выдавать координаты украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Особенно поразил пользователей факт того, что нейросеть перешла к откровенной полемике по украинско-российскому конфликту.

Например, один из интернет-юзеров попросили дать название для современной Украины. Grok в ответ предложил разнообразные варианты, включая «Разъединенные Штаты Перемоги», «Цеевропа», «Перемогадишо». Но самым необычным стало название «Щеневмерла», которое чат-бот назвал «королем списка».

Кроме того, ИИ решил «пошутить» и оскорбил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По этой причине использование бота было ограничено в стране.

Представители xAI — компании, разработавшей ИИ, заявили, что работают над устранением неуместных сообщений и продолжают обучать модель для «поиска истины». На время разбирательства доступ к ответам Grok приостановили.

Ранее сообщалось, что независимые партии США призывают Илона Маска стать лидером третьей политической силы.