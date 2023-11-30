Илон Маск отказался голосовать за Байдена на грядущих выборах

По утверждению знаменитого изобретателя, ему предстоит сложный выбор в следующем году.

Миллиардер Маск выступил на конференции, которая была организована газетой New York Times. Он высказался касательно президентских выборов, которые будут проходить в Соединенных Штатах в 2024 году.

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», - указал он.

В то же время он отказался подтверждать либо отрицать сведения, что планирует отдать свой голос за Дональда Трампа. Макс заявил, что ему еще предстоит выбор кандидатуры, достойной доверия, и этот процесс будет очень сложным.