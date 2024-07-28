Илон Маск отписался в Twitter от официальной страницы Олимпийских Игр после церемонии открытия

Ранее американский миллиардер и футурист заявлял в соцсетях, что церемония открытия ОИ-2024 в Париже оскорбила христиан всего мира ит что такого зрелища ему хватило на всю жизнь вперед.

Спустя несколько часов после сказанного, Макс отписался от официальной страницы Олимпийских Игр в соцсетях.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля и сразу же подверглась критике мировой общественности как за плохую организацию, так и за призывающие к гендерному равенству неоднозначные сцены. Так, особенно возмутительным оказался момент пранка на последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием, называемую Тайной вечерей: травести-актеры выступали в роли апостолов, а в качестве самого Спасителя был диджей.Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Париже перепутали Южную Корею с КНДР.

Напомним, МОК стыдливо убрал видео открытия ОИ-2024 в Париже после волны критики общественности.