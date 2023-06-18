Илон Маск подшутил над президентом Байденом
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Предприниматель Илон Маск оставил ироничное сообщение в соцсетях относительно президента США Джо Байдена.
«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты», – написал Маск.
Так он отреагировал на появление на страничке Байдена сообщений, явно написанных не самим президентом.
Создатель SpaceX и Tesla придерживается республиканских взглядов и умеренно критикует нынешнее руководство Белого дома.
В начале июня Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в $192 млрд.