Илон Маск подшутил над президентом Байденом

«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты», – написал Маск.

Так он отреагировал на появление на страничке Байдена сообщений, явно написанных не самим президентом.

Создатель SpaceX и Tesla придерживается республиканских взглядов и умеренно критикует нынешнее руководство Белого дома.

В начале июня Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в $192 млрд.