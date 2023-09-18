Илон Маск подверг жесткой критике результаты контрнаступления ВСУ

Бизнесмен Дэвид Сакс уже на протяжении трех месяцев критикует в социальной сети наступление украинской армии. По его мнению, с самого начала все успехи оказались очень скромными. Киев не достиг ни одной из заявленных целей. В последнем посте Сакс опубликовал карту, на которую были нанесены отвоеванные за лето территории. Он утверждает, что такие отбитые земли едва заметны на данной карте. Илон Маск, в свою очередь, согласился с этим утверждением. Он указал, что понесенные потери стали слишком большой ценой за очень скромные результаты.

«Так много смертей за такую мелочь», - написал он в комментарии.