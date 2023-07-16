Илон Маск признал убыточность Twitter'а

Илон Маск признался, что приобретенная им социальная сеть Twitter все еще терпит убытки из-за падения уровня доходов от рекламы и большого количества долгов. Об этом Маск рассказал в соц. сетях, когда отвечал на предложение пользователя сделать Twitter более выгодным для содержания.

Миллиардер сообщил, что соц. сеть все еще является убыточной и рассказал, что отток дохода от рекламы составляет около 50%. Бизнесмен сообщил, что нужно будет сначала добиться доходов от приобретенной компании, перед тем, как они смогут себе позволить «какую-нибудь роскошь».

Ранее Маск заявлял, что создал компанию xAI, которая займется разработками в сфере искусственного интеллекта. Он рассказал, что для обучения будущих ИИ будут использоваться посты пользователей в Twitter.