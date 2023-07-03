Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Американский миллиардер Илон Маск снова возглавил ТОП самых богатый людей на Земле. Маск снова возглавил список от Bloomberg, увеличив состояние почти на $100 млрд. по итогам первого полугодия.

По информации журнала, акции его компании Tesla подскочили почти на 7%, принеся бизнесмену около $13 млрд. Общее состояние Маска сейчас оценивается Bloomberg в $234 млрд.

Ниже по списку идет владелец компании LVMH Бернар Арно с состоянием $200 млрд. В 2022 году он возглавлял список, отняв первенство у Маска, но в этом году новому владельцу Twitter удалось вернуть себе это звание.

Тройку замкнул владелец Amazon Джефф Безос с состоянием, оцениваемым в $154 млрд.

ТОП от журнала Forbes не сильно разнится с Bloomberg. Тройка богатейших там прежняя, но капитал Маска они оценили в $249 млрд.