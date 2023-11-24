Илон Маск собрался посетить Израиль на следующей неделе

О планируемом визите изобретателя в страну сообщила газета The Jerusalem Post. Она утверждает, что сначала Маск совершит небольшое путешествие по израильской территории, а затем ему предстоят встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также президентом страны Ицхаком Герцогом.

Сам Илон Маск пока никак прокомментировал эти данные. Недавно его обвинили в антисемитизме. Это произошло после того, как он согласился с утверждением, что евреи проводят в отношении других ту политику, которую осуждают в отношении себя самих.