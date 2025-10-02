Илон Маск стал первым человеком в мире, чей капитал достиг $500 млрд

Финансовый рубеж, ранее считавшийся недостижимым, был покорен. Как сообщает авторитетное издание Forbes, Илон Маск — американский инноватор и глава таких компаний, как SpaceX, Tesla, X и xAI, — стал первым в истории человеком, чье личное состояние достигло отметки в $500 млрд.

В минувшую среду бизнесмен преодолел символический порог, закрепив за собой статус первого и единственного «полутриллионного» долларового магната. Согласно актуальным данным на 15:30 по восточному времени, капитал самого богатого человека планеты оценивался именно в эту астрономическую сумму.

Лидерство Маска в рейтинге Forbes является динамичным. Впервые он возглавил этот список в сентябре 2021 года, и с тех пор его позиция не была статичной: он периодически уступал пальму первенства другим миллиардерам, но каждый раз демонстрировал способность возвращать себе титул богатейшего человека мира.

Ранее сообщалось о том, что Neuralink запустит испытания по переводу мыслей в текст.