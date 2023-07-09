Илон Маск: супруга Цукерберга ездит на автомобиле марки Tesla

Как сообщает RT , американский бизнесмен поделился интересным замечанием в социальных сетях. Он упомянул, что жена Марка Цукерберга, также известного бизнесмена, ездит на автомобиле Tesla.

Илон Маск написал: «Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю». Это вызвало волнение среди аудитории.

Кроме того, ранее появились слухи о возможном соревновании Маска и Цукерберга, которое может состояться в знаменитом римском Колизее. Это событие, если оно действительно произойдет, станет значимым для мира бизнеса и вызовет большой интерес у публики.

Стоит отметить, что Илон Маск возглавил рейтинг пятисот самых богатых людей мира по версии индекса Bloomberg. Это подтверждает его влиятельность и значимость в мировой экономике. Достижения Маска в области технологий и электромобилей, таких как Tesla, принесли ему широкую известность и успех.