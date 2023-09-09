Илон Маск указал на недостаточность военного производства в Соединенных Штатах

Это, по его мнению, является главной уязвимостью страны. В ней не в состоянии оперативно производить необходимые вооружения.

После начала украинского конфликта постепенно стало ясно, что американская промышленность не справляется с выпуском изделий для армии.

«Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь», - указал бизнесмен в социальной сети.

Маск считает, что недостаточно разрабатывать новейшие образцы оружия и техники. Их надо еще и запустить в производство, что является довольно дорогим делом. А с этим у Америки есть серьезные проблемы. Она не может выпускать необходимые для нее и союзников вещи в нужных объемах.