Илон Маск вновь возглавил список из 400 богатейших граждан США

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и владелец социальной сети Х Илон Маск снова возглавил рейтинг Forbs из 400 богатейших граждан США.

По данным журнала, который формирует такой список каждый год, состояние Маска оценивается в 251 млрд долларов. Вторую строчку занял основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние издание оценило в 161 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценили в 158 млрд долларов.

Руководитель холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет расположился на четвертом месте. Его доход журнал оценил в 121 млрд долларов. На пятом месте – один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж. По подсчетам Forbs, он заработал 114 млрд долларов. Билл Гейтс, являющийся основателем компании Microsoft, оказался на шестой строчке – 111 млрд долларов.

Как отмечает издание, состояние 400 богатейших граждан США в сравнении с 2022 годом увеличилось на 500 млрд долларов.

Ранее Маск в своем аккаунте в соцсети Х опубликовал пост, в котором высмеял президента Украины Владимира Зеленского. К своей публикации бизнесмен прикрепил известный мем, на котором украинский лидер изображен в нетерпеливом ожидании «помощи от партнеров». Пост Маска раскритиковал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, который обвинил предпринимателя в поддержке России.